Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den 'Salih Müslüm' açıklaması
27 Şubat 2018, Salı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, terörist Salih Müslüm'ün serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözleşmelere, hukuka aykırı bir karar çıkmıştır Çekya yargısından. Konunun takipçisi olacağız. Muhataplarımızdan bu hatayı en kısa sürede telafi etmesini bekliyoruz. Siyasi gerekçelerle tutuklama kararı çıkmadı. Bu asla kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu uluslararası hukukun dikkate alınmadığı anlamındadır. Hukuki mücadelemiz devam edecek. Tüm haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz. INTERPOL bazı taleplerimizi dikkate almıyor. Terörle mücadele siyasi konular değildir" dedi.
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