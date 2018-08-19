Papaz ajan Andrew Brunson gerçekten de sadece bir kilise görevlisi mi? Yoksa Amerikan Gizli Haberalma Teşkilatı CIA’nın bir ajanı mı? Rahibin Türkiye’de geçirdiği yıllar, o yıllar içinde ziyaret etiği yerler ve yaptığı konuşmalar, dahası Amerika’nın böylesine net bir dille Türkiye’ye karşı aldığı tavır, aslında sorunun cevabını vermeye fazlasıyla yetiyor. Üstelik Ajan Brunson yalnız da değil... Amerika sadece Onu, yani "iyi bir adam" diye tanımladığı Brunson'ı değil onunla birlikte Türkiye’de yakalanan 20 ajanını daha istiyor. Özetle, bütün bu gürültünün ardında Cıa oyunları yatıyor. İşte haberin ayrıntıları...
ABD Andrew Brunson ve 20 ajanının peşinde!19 Ağustos 2018, Pazar
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