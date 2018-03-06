9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı

Zeytin Dalı Harekatı'nda Keltepe'de 9 şehit verilen çatışmada gazi olan Üstçavuş Uğur Günaydın Şehit Abdullah Koç'un "Jetler tepeyi vursun, gerekirse biz şehit olalım" dediği konuşmayı anlattı.
9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı06 Mart 2018, Salı
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