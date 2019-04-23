81 ilde eş zamanlı operasyon: 1452 kişi yakalandı 23.04.2019 11:35

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.