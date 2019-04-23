Haberler Web TV 81 ilde eş zamanlı operasyon: 1452 kişi yakalandı

81 ilde eş zamanlı operasyon: 1452 kişi yakalandı

23.04.2019 11:35

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan huzurlu sokaklar uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 1452 kişi yakalandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları