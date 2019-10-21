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2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

21.10.2019 21:25

Rusya’da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Yapılan soruşturmada Sidorova'nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.


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