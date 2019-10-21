2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

Rusya’da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Yapılan soruşturmada Sidorova'nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.
2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu21.10.2019 21:25
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