Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi! Tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı seri katil mi?
Müge Anlı'daki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda yaşanan sıcak gelişmeler herkesi dehşete düşürdü. Müge Anlı'nın araştırdığı Gülümser Bulut cinayeti 16 Ağustos 2018 tarihinde İzmir'de yaşandı. 67 yaşındaki Gülümser Bulut, İzmir'deki evinde çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde kızı Hatice Ayhan ve akrabası Hacer Uy tarafından bulundu. Hatice Ayhan, annesi Gülümser Bulut cinayeti hakkında Müge Anlı canlı yayınına çıkarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gülümser Bulut'un katili bir seri katil mi? Gülümser Bulut'u son gören kişi olduğu düşünülen Yunus Kahraman'ın daha önce 2 cinayet işlediği ortaya çıktı. Üstelik İzmir'de yaşanan Nilgün Karlı cinayetinin, Gülümser Bulut cinayetiyle benzerliği şok etkisi yarattı. İşte 17 Ekim Müge Anlı son dakika Gülümser Bulut gelişmesi!
Müge Anlı'nın Atv ekranlarında sunduğu ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te seri katil iddiası herkesi dehşete düşürdü. İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayetinin ayrıntıları Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkmaya devam ediyor. 16 Ağustos 2018 tarihinde öldürülen Gülümser Bulut'un cesedi, 19 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde kefenlenmiş bir şekilde bulundu. Müge Anlı, Gülümser Bulut cinayetini araştırırken elde edindiği bilgileri canlı yayında paylaştı. İşte Türkiye'yi sarsan İzmir cinayeti...
MÜGE ANLI'DA HER ŞEYİ KONUŞTU! GÜLÜMSER BULUT CİNAYETİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!
EVİN KAPISINDA GÖRÜLDÜ!
16 Ağustos tarihinde öldürülen Gülümser Bulut, 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde ölü bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un cesedini bulan kişilerden birisi de akrabası Hacer Uy... Hacer Hanım, daha önce İzmir'de işlenen cinayetin katili olan Yunus Kahraman'ın annesi... Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uy ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.