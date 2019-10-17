Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayeti son dakika gelişmesi! Tüyler ürperten cinayetin katil zanlısı seri katil mi?

EVİN KAPISINDA GÖRÜLDÜ!

16 Ağustos tarihinde öldürülen Gülümser Bulut, 18 Ağustos'ta evindeki çekyatın içinde ölü bulundu. Güvenlik güçlerinin yaptığı inceleme sonrası ortaya çıkan detaylar herkesi şoke etti. Gülümser Bulut'un cesedini bulan kişilerden birisi de akrabası Hacer Uy... Hacer Hanım, daha önce İzmir'de işlenen cinayetin katili olan Yunus Kahraman'ın annesi... Yunus Kahraman'ın telefon kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Hacer Uy ile Yunus Kahraman'ın telefonda Gülümser Bulut'un cesedi hakkında konuştuğunu tespit etti.