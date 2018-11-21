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160 kilometre hızla giderken motosikletten düştü

21 Kasım 2018, Çarşamba

Motosikletinin önünü kaldırmak isterken dengesini kaybederek düşen sürücü kazayı mucize eseri hafif sıyrıklarla atlattı. O anlar kameraya yansıdı.


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