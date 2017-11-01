Yol Durumu

15 Temmuz'dan yeni görüntüler! Yaşar Güler'in derbest edilişi

31 Ekim 2017, Salı
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in kaçırılmaya çalışılırken yaşanan çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları