15 Temmuz için SP'li vekilden skandal sözler! 01 Kasım 2018, Perşembe

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret etti. İslam: "15 Temmuz akşamı yaşananlar menfaat kavgasıdır." dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Cihangir İslam'ın o sözlerini değerlendirdi.