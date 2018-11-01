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15 Temmuz için SP'li vekilden skandal sözler!

01 Kasım 2018, Perşembe

Saadet Partisi Milletvekili Cihangir İslam 15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve milletin o gece yazdığı destana hakaret etti. İslam: "15 Temmuz akşamı yaşananlar menfaat kavgasıdır." dedi. 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Cihangir İslam'ın o sözlerini değerlendirdi.


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