A Haber 14 Aralık 2018 Cuma gününün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun ve dünyanın birçok şehri için tahminlere yer verilirken; İstanbul'da sıcaklık değerlerinin hafifçe yükselmesine rağmen bulutlu havaların devam ettiği bilgisi verilirken, Ankara'da ise şehre soğuk bir havanın hakim olacağı belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...
14 Aralık 2018 Cuma hava durumu raporu14 Aralık 2018, Cuma
- İstanbul'da FETÖ'ye dev operasyon! 219 asker hakkında gözaltı kararı
- 14 Aralık 2018 Cuma hava durumu raporu
- El freni çekilmeyen otomobil uçuruma devrildi: 2 yaralı
- Türkiye'ye yönelik küresel karalama tezgahı!
- Son dakika: Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin perde arkası
- Emekliye müjde! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme... Emekliye yüzde 25 zam
- İnanılmaz anlar! 'Otobüs kayarak geliyor, arabadan in'
- Büyükçekmece Adliyesi'nde bomba paniği
- Suriye sınırında hareketlilik! JÖH birlikleri ve komandolar bölgede
- Başkan Erdoğan'dan sürpriz! O süre kısalıyor
- Başkan Erdoğan'dan Gökbey sürprizi
- Başkan Erdoğan: "81 il merkezinin tümünde doğal gazı ulaştırmış oluyoruz"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.