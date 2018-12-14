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14 Aralık 2018 Cuma hava durumu raporu

14 Aralık 2018, Cuma

A Haber 14 Aralık 2018 Cuma gününün Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerini yayınladı. Yurdun ve dünyanın birçok şehri için tahminlere yer verilirken; İstanbul'da sıcaklık değerlerinin hafifçe yükselmesine rağmen bulutlu havaların devam ettiği bilgisi verilirken, Ankara'da ise şehre soğuk bir havanın hakim olacağı belirtildi. İşte hava durumu tahminleri...


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