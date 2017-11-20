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Kabe imamından Erdoğan'a dua

20 Kasım 2017, Pazartesi
Kabe imamlarından Abdurrahman Ussi Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.
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