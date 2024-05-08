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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:49 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2024, 18:49

İZLE I Selin vurduğu Brezilya’da havalimanı sular altında kaldı! İşte o anlar...

Brezilya’nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Eyalette 90 kişinin ölümüne neden olan sel 1.4 milyondan fazla kişiyi etkiledi. Eyalette hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi ulaşımı da vurdu. Eyaletin başkenti Porto Alegre’deki Salgado Filho Uluslararası Havalimanı sular altında kalırken, göle dönen pistin üstündeki uçaklar suya gömüldü. Uçaklar arasında geçiş için botların kullanıldığı havalimanında uçuşlar süresiz olarak askıya alındı. Yetkililer, yolculara uçuş durumlarıyla ilgili olarak havayolu şirketleriyle irtibata geçmelerini tavsiye etti.

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