Diriliş Ertuğrul'un 103. bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 103 . yeni bölüm fragmanı, Ertuğrul Bey ve alplerinin fetih öncesi namaz kılması ile başlıyor. Alplerine konuşma yapan Ertuğrul Bey, fetih içim harekete geçiyor. Kale'nin gizli çıkışında pusu kurmuş bekleyen Atsız Bey, Titan ve askerlerinin kapıyı kapatmaya geldiğini görüyor ve saldırıya geçiyor. Şiddetli bir cenk yaşanıyor. Birçok Bizans askeri ölürken, çok sayıda alp de şehit oluyor. Karacahisar Kalesi'ne gizli dehlizden sızmaya başaran Ertuğrul ve alpleri Kale'de kutlama yapan Ares ve askerlerini gafil avlıyor. Ares, Ertuğrul'u karşısında görünce neye uğradığını şaşırıyor. Ertuğrul ile Ares büyük bir cenke tutuşuyor. Ertuğrul Bey, Ares'in ve askerlerini öldürerek Karacahisar Kalesi'ni fethediyor. Ares'in tahtına kılıcını saplayan Ertuğrul Bey, gazanın gururunu yaşıyor..
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