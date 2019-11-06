Sen Anlat Karadeniz 64. final bölüm fragmanı yayınlandı! Herkesin beklediği gün gelip çatıyor 06.11.2019 23:55

ATV'de izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz bu akşam saat 20.00'de 63. bölümüyle ekranlara geldi. Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde olaylar izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelip çattı. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz final bölümüyle 13 Kasım Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

YENİ BİR MASAL BAŞLIYOR

Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.