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  • 04.11.2019
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'' dizisinin yıldızı 'dan atarlı paylaşım!

Atv'de ekrana gelen '' dizisinin yıldızı 'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.

Atarlı öykü

Atv'de ekrana gelen 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinin yıldızı Öykü Gürman'dan atarlı paylaşım... Gürman, bu kareye "Arkamızdan konuşup beste yapacağına, yüzüme konuş düet yapalım" notu düştü.

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