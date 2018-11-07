Sen Anlat Karadeniz 30. bölüm fragmanı izle 07 Kasım 2018, Çarşamba

Sen Anlat Karadeniz’in 29. son bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz 29. bölümüyle seyircisini ekrana kilitledi. Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Yiğit'i kurtaran Tahir baba olma sevincini yaşıyor. Ne pahasına olursa olsun Yiğit'i geri vermemeye kararlı olan Tahir, bunun için her şeyi yapmaya hazır. Tahir gözünü karartmış olacakları beklerken, Vedat'ın harekete geçmesine kim engel olacak? Sen Anlat Karadeniz’in 30. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz 30. Bölüm fragman izle