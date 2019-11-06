Sen Anlat Karadeniz 63. yeni bölüm kesintisiz izle! İşte Sen Anlat Karadeniz son bölüm... 06.11.2019 23:55

Ekranların büyük bir merakla takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecanın dorukta olduğu bölümde nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutladı. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 63. bölüm izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hiçbir şey tesadüf değildir. Fikret'in herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelmiştir. Ve bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir.

TARIK VE MERCAN'DAN KUTLAMA

Nikahını yapan Tarık ve Mercan evliliklerinin ilk gecesini baş başa, romantik bir yemekle kutlayacaklardır. Elbette kendilerine yakışır şekilde bir yemektir bu.

FERHAT VE HAZAN GERÇEKLERLE YÜZLEŞİYOR

Diğer yandan Ferhat ve Hazan kendi hayatlarına dair sarsıcı gerçekler ile yüzleşmek üzeredir.

YENİ BİR MASAL BAŞLIYOR

Nefes ile Tahir cephesinde ise yepyeni bir masal başlamak üzeredir.