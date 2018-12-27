Sen Anlat Karadeniz 36. bölüm tamamı tek parça full izle | Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle 26 Aralık 2018, Çarşamba

Atv'nin Çarşamba akşamlarının reyting birincisi dizisi ‘Sen Anlat Karadeniz’in 36. bölümü yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz’de son bölümünde kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor? ‘Sen Anlat Karadeniz’in 36. son bölümünü takvim.com.tr’den izleyebilirsiniz. Sen Anlat Karadeniz son bölüm izle.





Kadınlar pes mi ediyor?

Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?