Müge Anlı son bölüm izle 31 Ekim Çarşamba! Müge Anlı'daki Nilgün Şimşek'e ne oldu? 31.10.2019 17:05

Müge Anlı canlı yayınında akıllara durgunluk veren olay! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 5 çocuk annesi Nilgün Şimşek'in başına ne geldiğini öğrenmek isteyen ablası ve Almanya'da yaşayan ablasından Müge Anlı canlı yayınında şok sözler! Müge Anlı son dakika haberleri için 31 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'daki Nilgün Şimşek olayı akıllara durgunluk verdi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 31 Ekim Müge Anlı canlı yayınında yaşanan Nilgün Şimşek gelişmeleri, Müge Anlı başta olmak üzere stüdyodaki ve ekranları başındaki herkesi dehşete düşürdü. Nilgün Şimşek, eşi Mustafa Şimşek tarafından canice öldürüldü mü? Nilgün Şimşek'in ölümünde kimler şüpheli? İşte 31 Ekim Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri...

MÜGE ANLI'DAKİ NİLGÜN ŞİMŞEK OLAYI NEDİR?

Kayıp Nilgün Şimşek, İskenderun'daki evinde eşi Mustafa Şimşek ile tartışmıştı. Yaşadıkları tartışmanın ardından ise kayıplara karıştı. Eşi Mustafa Bey, Nilgün Şimşek'in kaybını merak eden komşularına, "Nilgün, kansere yakalanmıştı. Tedavisi için Almanya'ya gitti. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı şeklinde konuştu.

Kayıp Nilgün Hanım'ın ablası, kız kardeşinin kaybından 3 ay sonra kardeşinin komşusu kendisine başınız sağ olsun diye sosyal medyadan mesaj geldiğini anlatıyor. Komşu ile iletişime geçen abla, Nilgün Şimşek'in evine komşuların taziye için geldiğini de öğrenmiş. Neslihan Demir, kardeşinin eşi Mustafa Şimşek'in anlattıklarının tamamen gerçek dışı olduğunu söylerken, kız kardeşi hasta olmadığını da ısrarla ifade ediyor.

Mustafa Şimşek'in, Nilgün Şimşek'in kaybolmasının ardından komşularına anlattıkları, emniyet yetkilileri tarafından çelişkili ve mantık dışı bulunduğu için kayıplık olayı şüpheli olarak değerlendirilmiş. Nilgün Şimşek'in şüpheli kaybıyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılmış…

"DAYANAMADIM ÖLDÜRDÜM"

Mustafa Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybolmasının ardından eski eşi Gülay Hanım'ı çocuklarına bakmak için yanlarına çağırdı. Belen'deki yazlık evine oğlu Ömer Şimşek'i de getirmişti Gülay Hanım…

Ömer Şimşek, Nilgün Şimşek'in kaybının ardından şüpheli sıfatıyla ifade verirken, 24 Mart 2017 tarihinde babası Mustafa Şimşek'in evine geldiğini, orada Nilgün Şimşek'i gördüğünü ardından işi için evden ayrılıp, 10 gün boyunca Malatya ilinde kaldığını anlatmış. Daha sonra babasının yanına tekrar geldiğinde Nilgün Şimşek'i bu kez eve görmediği için merak edip babasına, üvey annesinin nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine baba Şimşek'in, "Nilgün'ü dayanamadım, öldürdüm" diye kendisine açıklama yaptığını söyledi.

Babasının cinayetin detaylarını anlatmak istemediğini sözlerine eklerken, eşinin yakınlarına ise, "Hastaydı. Almanya'ya tedavi için gitmişti. İyileşemedi ve hayatını kaybetti derim şeklinde konuştuğunu da ifadesine ekledi.