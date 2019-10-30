ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 30 Ekim! Gencer Zengin korkunç halde bulundu! 30.10.2019 17:09

Müge Anlı son bölümde son dakika Gencer Zengin gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, eşi Gencer Zengin'den 12 Eylül'den bu yana haber alamadığını belirten Şahsenem Zengin, kocasının kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını iddia etti. Yasak aşk iddiasının ardından Gencer Zengin'in katilinin, ilişki yaşadığı isim Safiye Ergen'in kocası olup olmadığı ihtimaller üzerinde durulurken gelen bir son dakika bilgisi herkesi şoke etti! Diğer yandan Gülümser Bulut cinayeti hakkında canlı yayında flaş bir gelişme yaşandı! Müge Anlı'daki Gencer Zengin ve İzmir'de işlenen Gülümser Bulut cinayeti son dakika bilgileri için 30 Ekim Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesi'nde yaşayan Gencer Zengin, 49 gün sonra ölü olarak bulundu. 43 yaşındaki Gencer Zengin, 12 Eylül Perşembe günü motosikletiyle evine dönerken kayıplara karıştı. Traktörüne yedek parça almak için ilçe merkezine giden Zengin, köyüne 7 km kala güvenlik kameralarına takılmış ama bir sonraki kamerada izine rastlanmamıştı. Gencer Zengin'in köyde bir başka kadınla görüştüğü için eşi ve kızıyla tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. 48 gün sonra köye yakın bir ormanlık alana mantar toplamak için giden vatandaşlar tarafından Zengin'in motosikleti bulundu. Jandarma, bu istihbarattan sonra dün (29 Ekim Salı) havadan ve karadan detaylı bir arama çalışması başlattı. Motosikletin bulunduğu alanda çalışma yapan ekipler ormanda ağır bir koku almaya başlayarak, kokunun geldiği yeri takip etti ve kısa bir süre sonra ağaçta asılı olarak bulunan Gencer Zengin'in cesedine ulaştı.

12 Eylül'de kayıplara karışan Gencer Zengin, 49 gün sonra motosikletinin bulunduğu alana yakın bir mesafede ağaca asılı olarak bulundu. Cesedi ise incelemek üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.