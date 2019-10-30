Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bipolar hastası olduğu ortaya çıkan Gencer Zengin'in dehşet veren görüntüsü!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Gencer Zengin gelişmesi herkesi dehşete düşürdü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şahsenem Zengin, eşinden 2 Eylül'den bu yana haber alamadığını belirtmişti. Müge Anlı'ya çıkarak kendisini en yakın arkadaşı ile aldatan kocasını arayan Şahsenem Zengin acı haberle karşı karşıya kaldı. 43 yaşındaki Gencer Zengin, Müge Anlı canlı yayını sırasında ormanlık bir alanda kendini asmış bir şekilde ölü olarak bulundu. Eşi Gencer Zengin'in bipolar hastası olduğunu belirten Şahsenem Zengin, 30 Ekim Müge Anlı canlı yayınında bakın neler anlattı...

30.10.2019 11:11 - Son Güncelleme: 30.10.2019 11:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





