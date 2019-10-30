Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Bipolar hastası olduğu ortaya çıkan Gencer Zengin'in dehşet veren görüntüsü!
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Gencer Zengin gelişmesi herkesi dehşete düşürdü. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan Şahsenem Zengin, eşinden 2 Eylül'den bu yana haber alamadığını belirtmişti. Müge Anlı'ya çıkarak kendisini en yakın arkadaşı ile aldatan kocasını arayan Şahsenem Zengin acı haberle karşı karşıya kaldı. 43 yaşındaki Gencer Zengin, Müge Anlı canlı yayını sırasında ormanlık bir alanda kendini asmış bir şekilde ölü olarak bulundu. Eşi Gencer Zengin'in bipolar hastası olduğunu belirten Şahsenem Zengin, 30 Ekim Müge Anlı canlı yayınında bakın neler anlattı...
Müge Anlı'daki Gencer Zengin, motosikletinin bulunduğu alandan 150 metre uzaklıkta ölü halde bulundu. 49 gündür kayıp olan 43 yaşındaki Gencer Zengin'den gelen son dakika haberi Gencer ailesini yasa boğdu. Son olarak motosikletiyle seyahat halinde görüntülere takılan Gencer Zengin'in kardeşi ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı. Kaybolan eşini arayan Şahsenem Zengin'e acı haber bu sabah verildi. Müge Anlı, 49 gün önce kaybolan Gencer Zengin'in ölü olarak bulunduğunu söyledi.
MÜGE ANLI'DAKİ GENCER ZENGİN ÖLÜ BULUNDU
Tokat Almus'a bağlı Gölgeli'de yaşayan Şahsenem Zengin kocası Gencer Zengin 12 Eylül tarihinden itibaren kayıptı. Jandarma ekiplerinden gelen son dakika bilgisine göre Gencer Zengin, ormanlık alanda ölü bulundu.
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"BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRÜYORDU!"
Gencer Zengin'in acılı eşi Şahsenem Zengin, 30 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında herkese teşekkürlerini iletirken eşinin ölümüyle ilgili de konuştu. Eşinin bipolar hastası olduğunu ancak kendi canına kıyacak kadar kötü bir psikolojide olmadığını belirten Şahsenem Zengin'in açıklamalarının ardından bipolar bozukluğun ne olduğu merak konusu oldu.
GENCER ZENGİN ÇAMAŞIR İPİYLE AĞACA ASILMIŞ ŞEKİLDE ÖLÜ BULUNDU TIKLA VE İZLE