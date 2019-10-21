21 Ekim Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetinde seri katil iddiası! 21.10.2019 17:48

Müge Anlı son bölümde son dakika Gülümser Bulut cinayeti gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında araştırılan 67 yaşındaki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı? Hepsi ve daha fazlası için 21 Ekim Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz!

Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde, İzmir'de işlenen Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybını aydınlatacak iddialar ortaya atıldı.19 yıl önce Nilgün Kırlı cinayetini işleyen Yunus Kahraman, Gülümser Bulut'un da mı katili? Müge Anlı ve ekibi bu iki cinayet arasındaki bağı araştırırken ortaya 3. vaka çıktı. Özlem Akusta, Yunus Kahraman tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

YUNUS KAHRAMAN 3 CİNAYET Mİ İŞLEDİ?

Müge Anlı'da Nilgün Kırlı, Gülümser Bulut ve Özlem Akusta olayında ortak bir ismin yer alması ve olaylarda benzerlik olmasından dolayı seri katil iddiası gündeme geldi.

3 kadının olayında ortaya çıkan Yunus Kahraman ismi yayında konuşuldu.Yunus Kahraman, 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldürmekten tutuklandı ve 15 yıl hapiste kaldı.

45 yaşındaki Özlem Akusta'nın son görüştüğü kişinin Yunus Kahraman olması ise seri katil iddiasının güçlendiren iddialar arasında yer aldı.