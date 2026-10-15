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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Bünyamin Aslan hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 10:32 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 10:33

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde İpekyolu Bulvarı üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Bünyamin Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İpekyolu Bulvarı'nda otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Bünyamin Aslan metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.