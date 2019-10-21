Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!
Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı cinayetinin detayları kan dondurdu! 16 Ağustos 2018 tarihinde evinde öldürülen ve 19 Ağustos 2018'de evindeki çekyatın içinde naylonlanarak kefenlenmiş bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut ile 1999 yılında işlenen Nilgün KIrlı cinayetinin katili aynı kişi mi? Müge Anlı ve ekibi tüm Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını araştırırken, iki kadının ortak tanıdığı kişi olan Yunus Kahraman adlı şahıs ile Özlem Akusta hakkında bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki Özlem Akusta, 2 Nisan 2018'de Yunus Kahraman ile Karaburan'a gittikten sonra kayıplara karıştı. Genç kadın hakkında bir ize rastlanamadığı gibi tüm aramalara rağmen Özlem Akusta'nın cesedine de ulaşılamadı. Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı olayında adı geçen Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta olayında da yer alması akıllara gelen seri katil iddiasını daha da güçlendirdi. İşte Müge Anlı'yı canlı yayında şoke eden gelişmeler...
Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde, İzmir'de işlenen Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybını aydınlatacak iddialar ortaya atıldı.19 yıl önce Nilgün Kırlı cinayetini işleyen Yunus Kahraman, Gülümser Bulut'un da mı katili? Müge Anlı ve ekibi bu iki cinayet arasındaki bağı araştırırken ortaya 3. vaka çıktı. Özlem Akusta, Yunus Kahraman tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...