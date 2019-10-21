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Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı cinayetinin detayları kan dondurdu! 16 Ağustos 2018 tarihinde evinde öldürülen ve 19 Ağustos 2018'de evindeki çekyatın içinde naylonlanarak kefenlenmiş bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut ile 1999 yılında işlenen Nilgün KIrlı cinayetinin katili aynı kişi mi? Müge Anlı ve ekibi tüm Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını araştırırken, iki kadının ortak tanıdığı kişi olan Yunus Kahraman adlı şahıs ile Özlem Akusta hakkında bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki Özlem Akusta, 2 Nisan 2018'de Yunus Kahraman ile Karaburan'a gittikten sonra kayıplara karıştı. Genç kadın hakkında bir ize rastlanamadığı gibi tüm aramalara rağmen Özlem Akusta'nın cesedine de ulaşılamadı. Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı olayında adı geçen Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta olayında da yer alması akıllara gelen seri katil iddiasını daha da güçlendirdi. İşte Müge Anlı'yı canlı yayında şoke eden gelişmeler...

21.10.2019 16:50 - Son Güncelleme: 21.10.2019 16:50
Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde, İzmir'de işlenen Nilgün Kırlı cinayeti ve Özlem Akusta kaybını aydınlatacak iddialar ortaya atıldı.19 yıl önce Nilgün Kırlı cinayetini işleyen Yunus Kahraman, Gülümser Bulut'un da mı katili? Müge Anlı ve ekibi bu iki cinayet arasındaki bağı araştırırken ortaya 3. vaka çıktı. Özlem Akusta, Yunus Kahraman tarafından öldürüldü mü? İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri...

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DUYDUKLARINA İNANAMADI

Gülümser Bulut cinayetiyle yargılanan bir diğer kişi de Yunus Kahraman. Yunus Kahraman, arkadaşının ablasını canice öldürmüş ve 15 yıl hapis yatmış. Müge Anlı canlı yayınan gelen telefon bağlantısı ile tüm gerçekler ortaya çıktı.

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

Canlı yayına bağlanan Nilgün Kırlı'nın kardeşi Volkan Kırlı, 1999 yılında yaşananları şu sözlerle anlattı;

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

"Yunus Kahraman 7-8 yıllık arkadaşımdı. Evimize girip çıkan, sürekli beraber gezdiğimiz bir arkadaşımdı. Ablamın Şirinyer'de bir dükkanı vardı. Elemana ihtiyacı vardı bana Yunus'u sordu. Ben de 'çalışır' dedim yanına aldı.

Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

Ben askere gittim. Bir gün ablamla konuşurken bana 'kasadan sürekli para eksildiğini ve Yunus'tan şüphelendiğini söyledi. Ben de "abla şüphen varsa çıkar işten" dedim.

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