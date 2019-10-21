Müge Anlı Gülümser Bulut cinayetinde son dakika! Müge Anlı seri katil gelişmesiyle şoke oldu!

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı cinayetinin detayları kan dondurdu! 16 Ağustos 2018 tarihinde evinde öldürülen ve 19 Ağustos 2018'de evindeki çekyatın içinde naylonlanarak kefenlenmiş bir şekilde cesedi bulunan Gülümser Bulut ile 1999 yılında işlenen Nilgün KIrlı cinayetinin katili aynı kişi mi? Müge Anlı ve ekibi tüm Türkiye'nin merak ettiği sorunun cevabını araştırırken, iki kadının ortak tanıdığı kişi olan Yunus Kahraman adlı şahıs ile Özlem Akusta hakkında bir gelişme yaşandı. 45 yaşındaki Özlem Akusta, 2 Nisan 2018'de Yunus Kahraman ile Karaburan'a gittikten sonra kayıplara karıştı. Genç kadın hakkında bir ize rastlanamadığı gibi tüm aramalara rağmen Özlem Akusta'nın cesedine de ulaşılamadı. Gülümser Bulut ve Nilgün KIrlı olayında adı geçen Yunus Kahraman'ın Özlem Akusta olayında da yer alması akıllara gelen seri katil iddiasını daha da güçlendirdi. İşte Müge Anlı'yı canlı yayında şoke eden gelişmeler...

21.10.2019 16:50 - Son Güncelleme: 21.10.2019 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





