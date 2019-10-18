18 Ekim Müge Anlı son bölüm izle! Gülümser Bulut cinayetiyle Hatice Ayhan'dan şaşırtan sözler! 18.10.2019 17:35

Müge Anlı'da son dakika Gülümser Bulut cinayeti! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili neler yaşandı? 67 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi, İzmir'deki evinde naylona sarıldıktan sonra kefenlenmiş bir şekilde yattığı çekyatın içinde bulundu. Peki Müge Anlı'daki Gülümser Bulut'un katili kim? Hepsi ve daha fazlası için 18 Ekim Müge Anlı son bölümü izleyin!

Müge Anlı'da araştırılan Gülümser Bulut olayı ekranlara damga vurdu. Bulut, 18 Ağustos 2018 tarihinde İzmir Konak'taki evinde ölü bulundu. Annesi Gülümser Bulut'tan haber alamayan Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte annesinin evine geldi. Hatice Ayhan, eve girdiğinde bir koku fark etti ve fare ölmüş olabileceğini düşünerek kokuya yöneldi. Ayhan, Gülümser Bulut'un evindeki çekyatı açtı ve korkunç manzara ile karşılaştı.

Gülümser Bulut, evindeki çekyatın içerisinde kefenlenmiş bir şekilde ölü bulundu. Hatice Ayhan, olay sonrası balkonuna çıkarak "Annem ölmüş ben 2 gündür üzerinde yatıyormuşum" şeklinde bağırmaya başladı. Sonrasında ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldiler. Bulut'un kızı Hatice Ayhan olay sonrasında tutuklanmıştı. Ancak aylar sonra Ayhan, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.