Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında her şeyi itiraf etti! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?
Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında İzmir'deki Gülümser Bulut cinayetinin detayları kan dondurdu! 16 Ağustos'ta evinde öldürülen,18 Ağustos'ta kızı Hatice Ayhan akrabası Hacer Uy tarafından çekyatın içinde naylonlanmış ve kefenlenmiş halde cesedi bulunan Gülümser Bulut'un katili kim? 7 ay boyunca annesini öldürdüğü iddiası nedeniyle hapishanede yatan Hatice Ayhan, Müge Anlı canlı yayınında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili çarpıcı detaylar aktardı. İşte Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Ekim canlı yayınında yaşananlar!
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programında Gülümser Bulut cinayetiyle ilgili Hatice Ayhan'ın söyledikleri herkesi şoke etti. Hatice Ayhan annesinin nasıl öldüğünü biliyor mu? Hatice Ayhan, Gülümser Bulut'un ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler vermesinin nedenini Müge Anlı'ya itiraf etti! İşte Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlar!
HATİCE AYHAN MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ!
Annesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddia edilen Hatice Ayhan 7 ay boyunca cezaevinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden olayları doğru düzgün ifade edemediğini söyledi. Hatice Ayhan, evinin anahtarının biri annesinde diğerinin de kendisinde olduğunu ve kapıyı kilitleyip evden çıktığını söyledi. Daha sonra teyzesi ile birlikte eve geldiğinde annesinin cesedinin çekyatın içinde olduğunu söyledi. Müge Anlı ise, o tarihte çevreden bakılan güvenlik kameralarında eve herhangi yabancı birinin girilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Hatice Ayhan annesini öldürmediğini tekrarladı ve bir şey bilmediğini söyledi.
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Teyzesiyle birlikte eve gelen Hatice Ayhan evde fare kokusunda benzer bir koku olduğunu söyleyerek çekyata yöneldi ve annesini öldürülmüş,kefenlenmiş bir şekilde buldu. Ayhan günlerdir üzerinde uyuduğu çekyatın içerisinde annesinin cansız bedeni ile karşılaşmanın verdiği şok ile "Annem ölmüş ben üzerinde yatıyorum" çığlıkları attı.
Bu olay sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine gelen cinayet büro ekipleri evde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hatice Ayhan verdiği çelişkili ifadeler sebebiyle olay gecesi sevk ediliği adliyede tutuklandı. Kasten öldürme suçuyla yargılanarak tutuklanan Ayhan 7 ay ceza evinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.