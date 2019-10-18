Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında her şeyi itiraf etti! Gülümser Bulut'un katili kızı Hatice Ayhan mı?

HATİCE AYHAN MÜGE ANLI'YA İTİRAF ETTİ!

Annesi Gülümser Bulut'u öldürdüğü iddia edilen Hatice Ayhan 7 ay boyunca cezaevinde şiddet gördüğünü ve bu yüzden olayları doğru düzgün ifade edemediğini söyledi. Hatice Ayhan, evinin anahtarının biri annesinde diğerinin de kendisinde olduğunu ve kapıyı kilitleyip evden çıktığını söyledi. Daha sonra teyzesi ile birlikte eve geldiğinde annesinin cesedinin çekyatın içinde olduğunu söyledi. Müge Anlı ise, o tarihte çevreden bakılan güvenlik kameralarında eve herhangi yabancı birinin girilmediğini söyledi. Çelişkili ifadeler veren Hatice Ayhan annesini öldürmediğini tekrarladı ve bir şey bilmediğini söyledi.