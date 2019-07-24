Kimse Bilmez 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 24.07.2019 00:23

Yayınlandığı günden bu yana reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan Kimse Bilmez dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiliyor. İzleyiciler tarafından merakla beklenen Kimse Bilmez 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

KİMSE BİLMEZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevda'nın Uygar'ın ajansında çalışması, Sevda ve Ali ilişkisini derinden etkiler.

SEVDA NE YAPACAK?

Sevda, bir yandan babasının sırrı yüzünden Ali'den uzak durmak isterken, içinde taşıdığı aşk duygusu onu Ali'ye iter.

KURTBEY'DEN YENİ PLAN

Kurtbey ise, Pilot'un Ali'ye hamle yapmasını engellemek için dehşet verici bir plan yapar.

ALİ KARDEŞİNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ali'nin mahallede bulduğu cüzdansa her şeyi değiştirecektir. Ali yıllar sonra kardeşine ilk kez bu kadar yaklaşmıştır. Öte yandan Sevda hiç beklemediği yerden gelen bir tehlikeyle karşılaşır ve ölümle burun buruna gelir. Ali, kardeşine kavuşabilecek mi? Sevda ve Ali aralarındaki engelleri aşabilecek mi?