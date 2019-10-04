Kimse Bilmez 16. bölüm 1. fragmanı: Olmazlar olana kadar bekleyeceğiz diyorum! 04.10.2019 16:18

Salı akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez bu hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Olmazlar olana kadar bekleyeceğiz diyorum!" repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor.