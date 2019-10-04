Kimse Bilmez 16. bölüm 1. fragmanı: Olmazlar olana kadar bekleyeceğiz diyorum!

Salı akşamlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kimse Bilmez bu hafta yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu sahneleriyle Kimse Bilmez 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Olmazlar olana kadar bekleyeceğiz diyorum!" repliği izleyenlerin dikkatini çekiyor.
Ali, hiç beklemediği bir anda geçmişiyle yeniden yüz yüze gelir. Eski eşi Özlem arkasındaki sır tablosuyla çıka gelmiştir. Ali'den yıllar önce saklanan şey, şimdi tam karşısındadır. Özlem'le tanışan Sevda, bir yandan içindeki duygularla yüzleşirken bir yandan da Ali'nin oğlunun hayatta olduğunu öğrenmenin mutluluğunu yaşar. Pilot, her şeyi arkasında bırakmak ister ama bu o kadar kolay olmayacaktır. Duygu, babasıyla Pilot arasında bir tercih yapmak zorundadır. Pilot'un mafya olduğunu öğrenen İlhan, kızını ondan uzaklaştırmak için bu ilişkiye karşı çıkar. Öte yandan sevdiği adamı tehlikeden uzak tutmak isteyen Sevda, tetiği çeker ve Uygar'ı vurur.
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