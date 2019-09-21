Hercai 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Miran'ın Reyyan kararı herkesi şaşırtıyor 21.09.2019 00:22

ATV'nin eeyting listelerini alt üst eden dizisi Hercai yeni sezon ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi yeni sezon ilk bölümüyle bu hafta izleyicileri ekran başına kilitledi. Hercai ve Reyyan buluşmasında neler yaşanacağı merak konusu oldu. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Reyyan'a evlilik teklif eden Miran, Reyyan'ın sorusu karşısında ne cevap verecek? Sevdası uğruna çocukluğundan beri kulağına fısıldanan intikamından vazgeçebilecek mi? Yoksa kalbindeki kin, sevdasına galip mi gelecek?

REYYAN NE YAPACAK?

Peki ya Reyyan? Geçmişi unutup yeniden mucizelere inanabilecek mi? Yoksa yüreğine ilmek ilmek işlenen acılar gün yüzüne çıkıp da onu Miran'dan uzaklaştıracak mı?

GERÇEK SAVAŞ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Şadoğulları'nı evinden eden Azize geçmişin kapılarını aralamaya kararlı! 27 yıllık intikamın ardında uyuyan gerçek yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

REYYAN VE MİRAN SAVAŞA ENGEL OLABİLECEK Mİ?

Geçmişte Nasuh ve Azize arasında yaşananlar bugün yeni bir savaş mı başlatacak? Reyyan ve Miran'ın aşkı bu savaşı durdurabilecek mi?