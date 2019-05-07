Hercai 9. bölüm 2. fragmanı yayında! Reyyan yoksa Miran yok!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'nin geçen haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kitledi. Dizinin yeni bölümünün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacağını araştırıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Hercai 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
HERCAİ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Reyyan'ı kurtarmak için her yolu deneyen Miran Aslanbey, Reyyan'ın "burada olan burada kalacak" sözüyle yıkılır.
KONAKTA İŞLER KARIŞIYOR
Reyyan'ın, Azat'tan gelen evlilik teklifini kabul etmesiyle iki konakta da işler iyice karışıyor! Bir yanda oğullarını Reyyan'la evlendirmek istemeyen Handan ve Cihan Şadoğlu, diğer tarafta ise her geçen gün Miran'ı elinden kaybeden Azize Aslanbey!
GERGİN ANLAR YAŞANACAK
Tüm bu karmaşa içinde Miran'ın yolu küçük Gül ile kesişiyor. Şadoğlu Konağı'nda da yine gergin anlar var!
MİRAN, REYYAN'IN BABASINA SİLAH ÇEKİYOR
Bir yanda dedesi Nasuh Şadoğlu'na karşı duran Azad, diğer yanda ortalığı karıştırmak için yine oyunlar peşindeki Yaren! Ve intikam almak için büyüyen Miran, kalbiyle aklı arasında gidip gelirken, silahını neden Reyyan'ın babasına, Hazar Şadoğlu'na çeviriyor?
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