Hercai 2. yeni bölüm 2. fragmanı izle 21.03.2019 10:43

"Ben Gönül Aslanbey. Miran Aslanbey'in resmi nikahlı karısı... Bu hikayenin ne Aslı'sı ne Leyla'sıyım!

Hercai 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Miran neredeyse hayatı boyunca hazırlandığı intikam planında artık sona ulaşmak üzeredir. Ama hayatın kendisine hazırladığı sürprizler de kapıda bekliyor! Kin ve nefret besleyerek büyüdüğü Şadoğlu ailesinin torunu Reyyan'la vakit geçirdikçe kalbinin sesi farklı çıkmaya başlıyor. Her şeyin farkında olan Azize Aslanbey'in da bu durum karşısında farklı planları var. Aklı da kalbi de karışan Miran Aslanbey bu karışıklıktan nasıl kurtulacak? Tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Azat, Reyyan'ı düğünden vazgeçirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Reyyan'ın kılına zarar gelmemesi için dünyayı karşısına almayı göze alan Azat, farkına varmadan büyük bir trajediye sebep oluyor.