Hercai 11. yeni bölüm 2. fragmanı izle 23.05.2019 11:00

"Herkes ikinci bir şansı hak eder..."

Hercai 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının reytingleri altüst eden dizisi Hercai 11. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kısa sürede dünya çapında büyük ses getiren Hercai 11. yeni bölüm 2. fragmanında izleyicilerin beklediği an geliyor! Miran Aslanbey, Reyyan'a olan aşkını artık saklamıyor! İşte Hercai 11. yeni bölüm 2. fragmanı!

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir.

MİRAN'IN REYYAN'A TEKLİFİ

Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek?

KONAKTA İKİNCİ DEPREM!

Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur.

AZİZE VE SULTAN'IN KARŞI HAMLESİ NE OLACAK?

Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?