Hercai 1. bölüm 4. fragmanı izle

Atv'nin yeni dizisi Hercai'nin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hercai'nin yayın tarihi belli oldu. Hercai, intikamdan doğan imkansız bir aşk masalını anlatıyor.
Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Eda Başlamışlı paylaşıyor.
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