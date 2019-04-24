Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. son bölüm izle - EDHO tek parça full izle! 24.04.2019 00:16

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi yeni bölümde Ferman'a neler olacağını merak ediyor. Peki, yeni bölümde neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 134. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de.

İçlerindeki hainin kendi oğlu olduğunu öğrenen Haşmet Façalı, telafisi olmayan bir karar almak zorunda kalmıştır. Onurunu, yeğenin hayatından üste tutan Behzat da Ferman'a verilecek ceza konusunda ağabeyi ile aynı fikirdedir. Bu konuda söz hakkına sahip olmayan Ömür ise verilen kararın karşısında çaresiz kalır. Tek istediği yeğeninin kanının, sevdiğiyle arasına girmemesidir. Alparslan, Ferman'ın ortaya atılmasının, Mesut'un kurduğu oyunun bir parçası olduğunun farkındadır ve bu oyunu bozmanın tek yolunun, oyunu kuranın ortadan kaldırılması olduğunun da... Bu yüzden Akif ve Zeki ile oyalanmak yerine Hızır'ın başlattığı işi bitirmeye karar verir ve asıl büyük düşmanı yok etmek için vakit kaybetmeden harekete geçer. Mesut da oyununa maşası olarak kullandığı Zeki ve Akif üzerinden devam eder. Ferman'ın ölüm emrinden haberdar olan Zeki, hem Haşmet'in yarasına tuz basmak hem de biraz daha yara açmak için cezaevine gider. Bu ziyaret sonrasında, aynı koğuşta kader ortaklığı eden Hızır ve Haşmet'in hayatının ne denli tehlikede olduğu bir kez daha anlaşılacaktır.