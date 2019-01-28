Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı izle 28 Ocak 2019, Pazartesi

Bir Zamanlar Çukurova'da sular durulmuyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yılmaz ve Züleyha'nın büyük aşkına Müjgan doktor engeli mi geliyor? Yılmaz, Züleyha'yı hayatından çıkarmaya kararlı ve bunun ilk adımını Müjgan doktoru hayatına alarak atıyor. Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanında izleyiciyi neler bekliyor?