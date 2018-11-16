Bir Zamanlar Çukurova 10. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle 15 Kasım 2018, Perşembe

Bir Zamanlar Çukurova’nın 10. bölümü yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Çukurova'nın son sahnesinde yaşanan hesaplaşma nasıl bitecek? Hünkar ve Demir ölecek mi? Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümünü tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz Bir Zamanlar Çukurova 10. son bölüm izle.





Yüzleşme zamanı!



Bir Zamanlar Çukurova'da artık yüzleşme zamanı! Demir, ezeli rakibi Yılmaz'ı hayatından çıkarmaya çalıştıkça, adını daha çok duymaya başlıyor. Çukurova'nın yeni 'bey'i olarak boy gösteren Yılmaz'ın ise tek amacı intikam! Gerçekler açığa çıkıyor! Züleyha, öldü sandığı Yılmaz'ı kanlı canlı karşısında görünce, herkesi şok edecek bir karar verecek! Bu gelişme ise herkesin hayatını yakından etkileyecek. 'Uhuletle ve suhuletle' ilerlemekten yana olan Fekeli, gözü dönen Yılmaz'ın yanlış bir şey yapmasından endişeleniyor. Hünkar'ın yeni planı ne? Oğlunun iyiliği için kurduğu tezgâhın, hayatlarını tehdit etmeye başladığını gören Hünkar, Yılmaz'ı tutamayacaklarının farkında! Demir'in ve soyadlarının zarar görmesinden korkup, yeni planlarla harekete geçiyor!