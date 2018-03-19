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Bahtiyar Ölmez 18. Bölüm

18 Mart 2018, Pazar

Rıfat harekete geçiyor!

Anıl kendini hastanede bulur, ama gördüğü rüya onu bambaşka âlemlere savurur. Aylin, Handan ve Çağla'yı evden göndermek için Bahtiyar'la birlikte yeni bir taktik geliştirir. Ancak bu taktik hiç beklenmedik sonuçlara gebedir. Öte yandan Rıfat harekete geçmiş, planını yapmıştır. Bahtiyar, Anıl, Memduh'u birbirine kırdıracaktır. Rıfat'ın planı tıkır tıkır işler. Rıfat'ın planı sonucu Anıl ve Memduh uyuşturucu işine bulaşır, Bahtiyar bunu öğrenince Anıl ve Memduh'la karşı karşıya gelecektir.

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