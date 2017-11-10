Aşk ve Mavi'de 'unutabilsem' rüzgarı 09 Kasım 2017, Perşembe

atv ekranlarında her Cuma seyirciyle buluşan Aşk ve Mavi, bu hafta Emrah hayranlarını "Unutabilsem" şarkısıyla heyecanlandırdı.

Başrolünde Emrah Erdoğan'ın da bulunduğu Aşk ve Mavi dizisinin 40. bölümüne Emrah'ın sevilen şarkısı Unutabilsem damga vuracak.

Emrah hayranları tarafından yoğun ilgiyle dinlenen şarkının bölüm tanıtımında yer alması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Çekimleri Kapadokya Ürgüp'te devam eden dizinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğuna Hakan Arslan'ın oturduğu dizide Kenan Bal, Işıl Yücesoy gibi duayen isimlerin yanı sıra Birgül Ulusoy, Ayşegül Ünsal, Cüneyt Mete, Uğur Uzunel, Alayça Öztürk, Nur Yazar ve Osman Karakoç gibi başarılı isimleri rol alıyor.