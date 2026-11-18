Giriş Tarihi: 18 Kasım 2026 10:25

ADANA'DA "ŞİRİNLER" OPERASYONU: 33 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adana'da "Şirinler" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Kasım'da Adana merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, örgüt üyelerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürme, kasten yaralama, silahlı tehdit, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, nitelikli yağma-haraç ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işledikleri belirlendi.

OPERASYONDA SİLAH VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 şarjör ve 251 fişek bulundu. Aramalarda ayrıca balistik yelek, polis yeleği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

87 ŞÜPHELİNİN BANKA HESAPLARINA BLOKE UYGULANDI

Soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yürütülen işlemler kapsamında 87 şüphelinin tüm banka hesaplarına bloke uygulandı. Örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 7 şirkete ise kayyım atandı. Şüphelilere ait piyasa değeri toplam 20 milyon 805 bin TL olan 2 taşınmaz ve 24 araca tedbir kararı getirildi. Kayyım atanan iki şirkete ait piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan ziynet eşyasına da el konuldu.

63 ŞÜPHELİDEN 33'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 63 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i savcılık tarafından, 25'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 33 şüpheli tutuklandı.