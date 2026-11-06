Giriş Tarihi: 06 Kasım 2026 16:11

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun musalla taşına konulmasının ardından yakınları tabutu öperek uzun süre gözyaşı döktü. Demir'in babası Ahmet Demir de kızının fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi evine götürülerek helallik alındı ve ardından Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Demir'in hayatını kaybettiği araçta bulunan meslektaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe de cenaze törenine katıldı.