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Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı!

Afyonkarahisar'daki saldırıda hayatını kaybeden Ayşe Sena Demir son yolculuğuna uğurlandı!

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir, Antalya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, babası Ahmet Demir kızının fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki saldırıda hayatını kaybeden Fen Bilimleri Öğretmeni Ayşe Sena Demir için Antalya Muratpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutunun musalla taşına konulmasının ardından yakınları tabutu öperek uzun süre gözyaşı döktü. Demir'in babası Ahmet Demir de kızının fotoğrafına dokunarak gözyaşı döktü.

Cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi evine götürülerek helallik alındı ve ardından Kurşunlu Mezarlığı'na getirildi. Buradaki törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ile çok sayıda protokol üyesi katıldı. Demir'in hayatını kaybettiği araçta bulunan meslektaşı Beden Eğitimi Öğretmeni Sultan Sema Gökçe de cenaze törenine katıldı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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