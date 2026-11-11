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Sultangazi’de korku dolu anlar kamerada: Annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki kız yangın çıkardı

Sultangazi’de korku dolu anlar kamerada: Annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki kız yangın çıkardı

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İstanbul Sultangazi’de 5 Kasım Perşembe günü çalışan annesine yemek hazırlayarak sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki kız çocuğunun dalgınlığı faciaya davetiye çıkardı. Market dönüşü yangını fark eden 12 yaşındaki ağabeyinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İki kardeşin yara almadan atlattığı olay anı evdeki çocuk kamerası tarafından kaydedildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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