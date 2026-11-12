TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü yangını: Yolcu bulunmayan araç alevlere teslim oldu
TEM Otoyolu Silivri mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından tutuştu. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sonucu otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel