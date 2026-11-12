UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü yangını: Yolcu bulunmayan araç alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu'nda İETT otobüsü yangını: Yolcu bulunmayan araç alevlere teslim oldu

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki İETT otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından tutuştu. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangın sonucu otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Tokat'ta sokakta yürüyen çocuğa 4 köpek saldırdı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Tokat'ta sokakta yürüyen çocuğa 4 köpek saldırdı: O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Beşiktaş'ta 3 kişi minibüs şoförüne sopalarla saldırdı: O anlar kamerada
Bakan Alparslan Bayraktar'dan COP31 Zirvesi'nde açıklamalar: A Haber'e konuk oldu
Bakan Alparslan Bayraktar'dan COP31 Zirvesi'nde açıklamalar: A Haber'e konuk oldu
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide
Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle