Erzurum'da kaymakama saldıran köpek bu kez barınakta 7 görevliyi yaraladı
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’e saldırarak muhafaza altına alınan pitbull cinsi köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini görmek bahanesiyle gittiği Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’nda dehşet saçtı. Görevlileri tehdit ederek tasmayı zorla alan şüpheli, kendisini engellemeye çalışan 4 personeli darbederken, pitbullun saldırısı sonucu da 3 personel yaralandı. Toplam 7 kişinin yaralandığı olayda köpeğini alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam