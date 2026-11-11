Bursa'da yağış ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs fabrika duvarına çarptı: 4 yaralı

Sultangazi’de korku dolu anlar kamerada: Annesine sürpriz yapmak isteyen 10 yaşındaki kız yangın çıkardı

Arnavutköy’de itfaiye merdiveniyle kurtarılan şahıs: "Oturmaya geldim beni unuttular" dedi

Arnavutköy’de itfaiye merdiveniyle kurtarılan şahıs: "Oturmaya geldim beni unuttular" dedi