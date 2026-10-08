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Nevşehir Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Nevşehir Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

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Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından takla atan otomobildeki 81 yaşındaki Sıddık T. olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü Nurettin T. hastanede hayatını kaybetti.

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yol ortasında takla atan otomobilde bulunan 81 yaşındaki Sıddık T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. Kazaya tanık olan Celal Develi ise yaşadıklarını gözyaşları içinde "Ciğerim yandı" sözleriyle anlattı.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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