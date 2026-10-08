Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:31

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme Kavşağı'nda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yol ortasında takla atan otomobilde bulunan 81 yaşındaki Sıddık T. olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Nurettin T. ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü ile eşi ekiplerin çalışmasıyla çıkarılırken, kazada kamyonette yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralandı. Kazaya tanık olan Celal Develi ise yaşadıklarını gözyaşları içinde "Ciğerim yandı" sözleriyle anlattı.