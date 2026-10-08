Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 15:20

Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesinin ardından yapıda kolon kesilip kesilmediği sorusu gündeme geldi. Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya, kendi dükkanında kolon kesilmediğini belirterek "Orada bir kolon kesme durumu asla yok" dedi.

Kaya, dükkanında önceki işletmeden kalan büyük fırının çıkarıldığını ve bunun dışında boya, badana ve tadilat yapıldığını söyledi. Duvardaki çatlakları da daha önce cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirten Kaya, çatlakların özellikle Nisan ayından sonra çok fazla büyümeye başladığını ifade etti.