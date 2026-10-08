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Maltepe'de çöken binada kolon kesildi mi, çatlaklar ne zaman büyümeye başladı? Dükkan sahibi yaşananları anlattı

Maltepe'de çöken binada kolon kesildi mi, çatlaklar ne zaman büyümeye başladı? Dükkan sahibi yaşananları anlattı

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Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesiyle birlikte binada kolon kesilip kesilmediği sorusu gündeme geldi. Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya, “Orada bir kolon kesme durumu asla yok” derken, dükkanındaki çatlakların Nisan ayından sonra büyüdüğünü söyledi.

Maltepe'de 7 katlı binanın alttaki 3 katının çökmesinin ardından yapıda kolon kesilip kesilmediği sorusu gündeme geldi. Binanın alt katındaki tekstil dükkanını işleten Fatma Kaya, kendi dükkanında kolon kesilmediğini belirterek "Orada bir kolon kesme durumu asla yok" dedi.

Kaya, dükkanında önceki işletmeden kalan büyük fırının çıkarıldığını ve bunun dışında boya, badana ve tadilat yapıldığını söyledi. Duvardaki çatlakları da daha önce cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirten Kaya, çatlakların özellikle Nisan ayından sonra çok fazla büyümeye başladığını ifade etti.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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