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Nemrut’un dev heykellerine nanoteknolojik koruma! Binlerce yıllık taşlara 5 yıllık kalkan

Nemrut’un dev heykellerine nanoteknolojik koruma! Binlerce yıllık taşlara 5 yıllık kalkan

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı Tümülüsü’ndeki anıtsal heykeller için başlatılan dev restorasyon hamlesinin detaylarını duyurdu. Nanoteknolojik çözeltiler ve özel harçlarla gerçekleştirilen koruma çalışmalarıyla heykellerin özgün dokusu bozulmadan ömrü uzatılıyor. Beş yıllık program kapsamında sürdürülen projeyle tarihi miras geleceğe güvenle aktarılıyor.

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Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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