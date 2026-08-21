Altın fiyatları fırladı! Gram altın aylar sonra 7.000 TL sınırını aştı
Küresel piyasalarda ons altının 4.530 dolar seviyesine çıkması, iç piyasada altın fiyatlarını da yukarı taşıdı. Haftanın kapanış gününde yukarı yönlü hareket eden gram altın, uzun bir sürenin ardından 7.000 lira barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti.
Altın Fiyatlarında Kritik Eşik Aşıldı: Gram Altın Yeniden 7.000 TL'nin Üzerinde
Piyasalarda haftanın son işlem gününde altın fiyatlarında ivme kazanan bir yükseliş yaşandı. Küresel piyasalarda ons altının 4.530 dolar seviyesine tırmanmasıyla birlikte, iç piyasada gram altın yeniden 7.000 TL kritik psikolojik eşiğini geçerek 7.019 TL seviyesine kadar yükseldi.
Yaklaşık 4 Ayın Ardından Bir İlk
Ons altındaki güçlü seyir ve döviz kurundaki hareketlilik, yurt içi altın fiyatlarını doğrudan tetikledi. Bu tırmanışla birlikte gram altın, yaklaşık 4 aylık aranın ardından yeniden 7.000 TL seviyesinin üzerine çıktı.
Piyasada Gözler Yükselişin Devamında
Küresel jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve faiz indirimi beklentileri altındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeyi sürdürüyor. Analistler, ons altının 4.500 dolar üzerindeki kalıcılığının gram altındaki yükseliş trendinin korunmasında belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.