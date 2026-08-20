Adana’da sokak ortasında kadına saldırdı! Kaçmaya çalışan kadını tekme yumruk dövdü
Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, apartman bahçesinde tartıştığı kadını sokak ortasında acımasızca darbetti. Elinden kurtulup kaçmaya çalışan kadını yakalayarak tekme ve yumruklarla saldırmaya devam eden saldırgana çevredekiler müdahale etti. Dehşet anları anbean cep telefonu kamerasına yansırken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı, gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam