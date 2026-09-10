Ayasofya'nın mihrap bölümündeki kubbede restorasyon başlıyor: İbadet ve ziyaretler için düzenleme yapıldı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin mihrap bölümünde yer alan doğu yarım kubbede güçlendirme ve konservasyon çalışmaları başlatılıyor. Yürütülen detaylı statik analizler doğrultusunda güvenli erişim sağlamak amacıyla çelik platform kurulumu gerçekleştirilecek. Restorasyon süresince camideki ibadet ve ziyaret akışının olumsuz etkilenmemesi adına geçici düzenlemeler hayata geçirilecek.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam