Eskişehir’de sanayi sitesinde korkutan yangın: 4 saatte kontrol altına alındı
Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Baksan Sanayi Sitesi’nde yapı malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın, yanıcı ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 150 kişilik ekibin müdahale ettiği, TOMA ve beton mikserlerinin de destek verdiği yangın 4 saatin ardından kontrol altına alındı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçraması önlenirken, işletme kullanılamaz hale geldi.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Yaşam