Muğla Seydikemer'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: Onurcan Kıllı ve Süleyman Fırat Akuş öldü!

Alanya'da 50 santimlik havuza atlayan Arif Erman öldü: Uyarı tabelasına rağmen balıklama atladı!

Alanya'da 50 santimlik havuza atlayan Arif Erman öldü: Uyarı tabelasına rağmen balıklama atladı!